في ذكرى زفافهما.. محمد صبحي يوجه كلمات مؤثرة لزوجته الراحلة

القاهرة(صدى):

أثار منشور مؤثر للفنان محمد صبحي تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد أن وجه كلمات مؤثرة لزوجته الراحلة في ذكرى زواجهما اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر .

واسترسل صبحي في ذكر يوم زفافهما الذي شهده مسجد الحسين المعروف بالقاهرة عقب صلاة الظهر قائلاً : حبيبتي رحمة الله عليكي.. انتي باقية في قلبي وفي عقلي وفي عملي وفي ابنائي أجمل وأعظم ما تركتيه لي.. أراكي فيهم وفي أحفادي.. حبيبتي سنلتقي حتما يا أخلص وأطيب وانبل إنسانة عشت معها وعشت بها ” .”.

ويعرض ” صبحي ” حاليا مسرحية “خيبتنا” على مسرح مدينة سنبل، ويشاركه البطولة فيها القديرة سميرة عبد العزيز وتأليف وإخراج محمد صبحى .