أفضل السيارات المستعملة المعتمدة التي يمكنك شراؤها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قد يمثل خيار شراء سيارة مستعملة معتمدة من الوكيل مقاربة ذات مزايا ملموسة وفوائد حقيقية في مقابل شراء مستعملة من مالكها مباشرة، قد يتطلب الأمر بعض المال الزائد إلا أن المبلغ المضاف غالبا ما يكون مقابل قيمة فعلية من شهادة ضمان ممتدة وفحص دقيق بالإضافة للصيانة.

في محاولة لتحديد مدى فرق السعر بين أفضل السيارات المعتمدة والمستعملة وأكثرها انتشاراً، قامت iSeeCars بعقد دراسة تبحث ما دفعه العملاء مقابل مليون سيارة مستعملة من عدد كبير من موديلات عام 2015.

أوضحت البيانات التي تم جمعها من هذه الصفقات أن تكلفة السيارات المستعملة المعتمدة تزيد حوالي 3.6% عن تكلفة مثيلاتها المستعملة العادية، وفي الوقت ذاته تبين أن مشتري بعض الموديلات بإمكانهم تحقيق صفقات مقابل مبالغ أقل من المدفوع دون اعتماد.

على سبيل المثال وجدت الدراسة أن جيب رانجلر حققت أقل نسبة زيادة في التكلفة عن سعر المستعمل العادي منها حيث لم يزد سعر المستعمل المعتمد إلا بنسبة 1.6% فقط.

تتصاعد القائمة بوتيرة ضئيلة للغاية حيث يزيد سعر نيسان روج (اكس تريل) وهوندا CR-V بنسبة 1.7% فقط عن سعر المستعمل، وتتبعهما هوندا اوديسي وشيفروليه تاهو بنسبة زيادة 1.8%.

أما بالنسبة للسيارات الفخمة كمرسيدس C-Class ولكزس IS فقد بلغت الزيادة في أسعارهما 7.9% لتصل قيمة المبلغ الإضافي إلى ما يقرب من 2000 دولار (7500 دولار سعودي). أيضا أتت مرسيدس E-Class وكاديلاك ATS ومرسيدس CLA ضمن الموديلات الأعلى في تكلفة شراءها معتمدة.

مع ذلك يجب أخذ الحيطة في إصدار الأحكام بالنسب المئوية حيث نجد سعر بورش 911 يحمل مبلغ إضافي لا تتعدى نسبته 3.6% إلا أن هذه النسبة تمثل حوالي 3493 دولار (أي ما يتعدى 13 ألف ريال سعودي).