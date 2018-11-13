بدء محاكمة إعلامي مشهور بعد تغريداته المسيئة لـ ” عموري ومبخوت “

نواف السالم(صدى):

عقدت محكمة جنح العاصمة الإمارتية ” أبو ظبي ” أمس الإثنين أولى جلسات القضية المرفوعة ضد إعلامي إماراتي معروف أساء للاعبي كرة القدم من وطنه وهما ” عمر هبد الرحمن ” المشهور بعموري ، وعلي مبخوت ، وذلك بعد أن وجه له اللاعبين تهمة السب والقذف بسبب تغريداته المسيئة على تويتر مما يندرج تحت مكافحة جرائم المعلومات .

وأحالت النيابة العامة بلاغ محامي اللاعبين للمحكمة للنظر في القضية التي من المتوقع أن تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين .

وكان الإعلامي قد غرد عبر حسابه عقب خسارة المنتخب الإمارتي ” نهائى كأس خليجي 23 ” ، متهماً اللاعبين بقضاء سهرات خارجية تسببت في خسارة المنتخب ، مما جعلهما يتقدمان بالشكوى للجهات المختصة