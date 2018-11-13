” الشورى ” يطالب بتأهيل أبناء الوطن للعمل بنيوم والبحر الأحمر والقدية
يستعد مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، للاستماع لوجهة نظر لجنة التعليم في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
حيث تتمسك اللجنة بتوصياتها التي طالبت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات ” نيوم ” في منطقة تبوك والبحر الأحمر والقدية، وغيرها من المشروعات المستقبلية.
كما تسعى لتطوير برامجها وخططها الدراسية؛ لأجل سد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية، مؤكدة على اللجنة أهمية توفير المزيد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل في المشروعات الطموحة؛ لتحقيق رؤية المملكة وأهداف برنامج التحول الوطني.
جراح[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 25 دقيقة
ليتك ساكت يا مجلس الدجة ملايين رواتب شهريا على الفاضي امتيازات جوازات دوبلوماسيه عطوني شي واحد سويتوه للبلد
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5400 ] نشر منذ 21 دقيقة
بداية خير ان شاء الله