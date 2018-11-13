بالصور.. معلمو الحوية بطلا لبطولة أندية مدارس الحي الأولى

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تؤج المدير العام للتعليم بالطائف ورئيس الفريق التنفيذي لبرنامج اندية مدارس الحي طلال بن مبارك اللهيبي فريق نادي الحي بمدرسة عمر بن الخطاب للمعلمين كاس بطولة اندية مدارس الحي للمعلمين الاولى لكرة القدم بعد فوزهم على فريق نادي الحي بمدرسة يزيد بن عبدالملك بثمانية أهداف مقابل هدفين على ملعب نادي الامام محمد بن عبد الوهاب واستلام الميداليات الذهبية ، كما حظي الجمهور بجوائز قيمة .

حضر المباراة الختامية مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي وعدد من مديري الادارات والمشرفين التربويين المتابعين للأندية وعدد من قادة الاندية .

وقد اكد المدير العام للتعليم بالطائف رئيس الفريق التنفيذي لبرنامج اندية مدارس الحي طلال بن مبارك اللهيبي ان هذا البرنامج ليس الاول والاخير للمعلمين بل بداية لبرامج متعددة في جميع الرياضات للمعلمين فهم يستحقون هذا العمل وهذا الانجاز من اندية مدارس الاحياء وادارة التعليم . مقدما شكره لممثل أندية الحي بالطائف سامي العصيمي وزملاءه فريق العمل على الاعداد والتنظيم لهذه البطولة متمنيا لهم مزيدا من التوفيق.

يذكر ان البطولة شارك فيها عشرة اندية على مستوى المحافظة ” نادي الامام محمد بن عبد الوهاب ونادي عمار بن ياسر ونادي حنين ونادي الامام الاوزاعي ونادي الغمير ونادي يزيد بن عبد الملك ونادي عمر بن الخطاب ونادي هوازن ونادي الامير محمد بن عبد الرحمن ونادي عبادة بن الصامت ، وقد أجريت القرعة وبنظام خروج المغلوب التي استمرت طيلة اسبوعين كاملين.