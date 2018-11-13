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الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يزور مناطق شمال المملكة الأسبوع القادم

الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يزور مناطق شمال المملكة الأسبوع القادم
الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتباراً من الأسبوع القادم – إن شاء الله – بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.


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