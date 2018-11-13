الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يزور مناطق شمال المملكة الأسبوع القادم
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتباراً من الأسبوع القادم – إن شاء الله – بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5040 ] نشر منذ 4 ساعات
اسأل الله ان يوفقك في حلك وترحالك
يا ولي امري وسيدي المعظم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5434 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق