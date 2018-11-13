بالصور.. حصول مواطن ومواطنة على جائزة التميز بأحد المجالات العلمية

أبو ظبي(صدى):

نجح الدكتور حسن الخضيري والدكتورة نوف النمير، في الحصول على جائزتين مقدمتين من دولة الإمارات تقديرًا لجهودهما في مجال الحد من الاضطرابات الجينية؛ حيث سلمت وزير الدولة الإماراتية مريم المهيري ” جائزة الإمارات للحد من الاضطرابات الجينية ” أثناء افتتاح المؤتمر الدولي السابع للحد من الاضطرابات الجينية.

وأقدمت ” المهيري ” على تسليم الجائزة للدكتور الخضيري، وذلك اعترافًا بجهوده التي يقدمها في مجال التوعية والتثقيف الصحي خلال البرامج التلفزيونية التي يقدمها ومقالاته المنشورة في مجال التثقيف والتوعية الصحية، كما تسلمت الأستاذ المساعد في جامعة الفيصل الدكتورة نوف النمير جائزة الإمارات للحد من الاضطرابات الجينية.

ويأتي ذلك تقديرًا لتفوفها في مجال علم الوراثيات وبرمجة المعلومات الحيوية، كأول امرأة سعودية تتخصص في هذا المجال بعد نيلها الدكتوراه من كلية لندن الجامعية.