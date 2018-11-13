شيوخ ووجهاء قبيلة العمران بتبوك يعبرون عن مشاعرهم بمقدم خادم الحرمين

محمد السعران(صدى):

أعرب شيوخ ووجهاء قبيلة العمران عن بالغ إعتزازهم وسعادتهم بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – الى تبوك , مؤكدين أن الزيارة الكريمة تعبرعن عمق التلاحم بين القيادة والشعب وتحمل معها الخير والبركة لأهالي تبوك .

فمن جهته رحب شيخ قبيلة العمران الشيخ محمد بن مقبول ابن ذياب بإسمه ونيابة عن أبناء قبيلة العمران بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة تبوك .. وقال : أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله – هي زيارة تاريخية ستبقى في وجدان كل مواطن ومواطنة وتؤكد على عمق التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب في وطن العطاء والخير , وهي امتداد لنهج هذه القيادة ـ أيدها الله ـ وتأتي امتداداً لتفقده – حفظه الله – أحوال أبناء شعبه في كافة مناطق المملكة عن قرب والاستماع الى احتياجاتهم ومتطلباتهم . ان زيارة خادم الحرمين الشريفين لتبوك زيارة خير وبركة تحمل معها الخير الكثير لأبناء المنطقة , فتبوك اليوم تعيش نهضه تنموية شاملة في شتى الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية حتى أصبحت تضم مشاريع استثمارية وتنموية ضخمة , فقد حظيت بعناية كريمة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لينعم المواطنين بسبل العيش وكرم العطاء . ان اهتمام القيادة الرشيدة بمنطقة تبوك كسائر باقي مناطق المملكة جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية فها هي اليوم تحتضن مشروع ” نيوم ” ومشروع ” البحر الأحمر ” ومشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية “ضباء الخضراء” . وفي الختام سأل الشيخ ابن ذياب الله تعالى أن يديم على هذه بلادنا أمنها ورخائها واستقرارها في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

وقال الشيخ فهد جدوع الصبيحات : إنها زيارة ملكية كريمة ينتظرها أهالي تبوك بكل حب وولاء يعبرون فيها عن مشاعرهم وفخرهم و تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين . هكذا عهدنا قيادتنا الرشيدة قربهم من المواطنين وتلمس احتياجاتهم , وها هو ملك الحزم يزور تبوك حاملا معه الخير لمنطقتنا , حفظ الله لنا الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمين وأدام على بلادنا الخير والنماء والأمن والاستقرار .

وأعرب الشيخ عطالله محمد السويلميين عن سعادته بهذه الزيارة قائلا : ان زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتبوك هي زيارة تاريخية كريمة ستبقى في وجدان كل مواطن ومواطنة , فأهلا ومرحبا بالملك سلمان وصحبه الكرام في تبوك الورد داره وبين شعبه . وأن فرحتنا لا توصف بهذه المناسبة الغالية على صدورنا أجمعين .حفظ الله مليكنا وولي عهده في حلهم وترحالهم .

وقال محمد سليمان ابن غانم من وجهاء قبيلة العمران : ان زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الى تبوك , زيارة خير وبركة تؤكد على حرص ولاة الأمر على كل ما يخص الوطن والمواطنين في جميع النواحي التنموية. ان زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتبوك زيارة كريمة ستبقى ذكراها عبر التاريخ , انها من أسعد اللحظات في عمري , انني اشكر الله تعالى ان منا علينا بولاة أمر يحرصون على شعبهم ويسهرون على راحتهم , أسأل الله تعالى أن يحفظهم لنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة أعزها الله .

كما اعرب الشيخ فهد حمود الطبير عن مشاعره واعتزازه بهذه الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين قائلا : ان هذه الزيارة الملكية الكريمة هي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا في تبوك , زيارة خير سيكون لها أطيب الأثر في بناء وتطور المنطقة .

من جانبه اعرب حسن مقبول العمراني من وجهاء قبيلة العمران عن سعادته الغامرة بزيارة خادم الحرمين الشريفين قائلا : انني ارحب بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تبوك الكرم والجود , اننا في تبوك نعيش بفضل قيادتنا الرشيدة ادامها الله في عز ونماء وأمن واستقرار , فما تحقق جاء نتيجة اهتمام ولاة الأمر يحفظهم الله في مملكتنا بكل ما من شأنه يوفر العيش الكريم للمواطنين .

فيما قال المهندس عبدالله سليم العمرني رئيس بلدية حقل : ان زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين زيارة خير تعود بالنفع على الوطن والمواطنين بافتتاح وتدشين عدد من المشروعات التنموية , وتؤكد على حرصه يحفظه الله على تفقد وتلمس احتياجات الموطنين عن قرب ودعم مسيرة العطاء والنماء . فمرحبا بسموهما الكريمين وصحبهما الكرام داعين الله العلي القدير ان يحفظ لهذه البلاد امنها واستقرارها .

وتحدث فرج نصار الرضاوين العمراني عضو مجلس المنطقه ورئيس جمعية حقل بهذه المناسبة قائلا : اننا جميعا سعداء بزيارة ملك الحزم لتبوك والتي تجسد قوة الترابط بين القيادة والشعب , والتي تعكس حرصه يحفظه الله على تفقد شعبه ومشاركتهم أفراحهم في افتتاح وتدشين المشروعات التنموية في المنطقة , فأهلا ومرحبا بك يا خادم الحرمين الشريفين وبسمو ولي العهد الأمين في تبوك الورد نبادلكم حبًا بحب ووفاءً بوفاء .

كما تحدث محمد مضعان الوقيلي من وجهاء القبيلة ورجل اعمال : تبوك ومحافظاتها ومراكزها تبتهج فرحا بزيارة ملك الخير , ملك الحزم , خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهما الله , وانني بهذه المناسبة اعبر عن سعادتي وشكري لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على مايولونه من اهتمام لأهالي تبوك كسائر باقي مناطق وطننا الغالي .