بالفيديو.. ” الربيعة ” يوضح رأيه في مقولة ” الصحة مقبرة الوزراء “

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن تفاصيل أول يوم له بعد توليه منصبه بوزارة الصحة، كما علّق على المقولة الشهيرة بأن ” الصحة مقبرة الوزراء ” ؛ حيث قال مبتسمًا أن ذلك على العكس تمامًا فهو يرى أن القادم جميل مؤكدًا أن الصحة عمل إنساني.

وفي سياق متصل، أوضح ” الربيعة ” خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” على قناة ” روتانا خليجية “، أنه في أول يوم له أتى باكراً في الصباح ولم يكن يعلم أين يدخل فالمبنى كان ضخماً، مبيناً أنه فوجئ بكمية كبيرة من الأوراق وعلم فيما بعد أن الوزارة يأتيها شهرياً قرابة 200 ألف معاملة، لافتًا إلى أن العمل بالوزارة تحدٍ كبير وأنه أتى من وزارة التجارة التي كان يعمل بها قرابة ألفي موظف، إلى وزارة الصحة التي بها نحو 260 ألف موظف.

وأكد وزير الصحة، أن الوزارة الآن بدأت في التحول الإلكتروني وأصبحت المعاملات تنجز إلكترونياً؛ مشيرًا إلى أن الصحة عمل إنساني ونشعر بالسعادة كلما استطعنا تقديم خدمة أفضل، لافتاً إلى أننا لم نصل بعد وما زال الطريق طويلاً لتقديم خدمة أفضل، ونريد للمواطن أن يكون سعيداً وبصحة جيدة.