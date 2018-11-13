وفاة مؤلف شخصيات ” سبايدر مان ” عن عمر يناهز 96 عام

واشنطن(صدى):

توفى منذ قليل الكاتب المعروف ” ستان لي” مبتكر شخصيات سبايدر مان وآيرون مان وكابتن امريكا ومعظم شخصيات مارفل ، وذلك عن عمر يناهز 96.

يذكر أنه شارك ف كتابة العديد من الشخصيات الخاصة بالأبطال الخارقين المشهورة أمثال الرجل العنكبوت ،والرجال إكس ، الرجل الأخضر (هولك) وغيرها من الشخصيات الخارجية . وآيرون مان وثور .

كما لعب ستان لي بالتمثيل أدوار صغيرة ، كانت أغلبها في الأفلام الخاصة بالشخصيات التي شارك في صناعتها مثل الجزئين الأول والثالث من إكس-من، والجزء الثاني من سبايدرمان، بالإضافة إلى مشاركته في إنتاج بعض تلك الأفلام مثل جوست رايدر .