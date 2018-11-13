الدولار عند أعلى سعر في 16 شهرا

وكالات(صدى):

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل سلة عملات مع مراهنة المستثمرين على زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل، بينما وضعت المخاطر السياسية في أوروبا ضغوطا على اليورو والاسترليني.

كما تلقى الدولار دعما من مخاوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتزايد الخلاف في أوروبا بشأن موازنة إيطاليا.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.46% إلى 97.527.

ولامس المؤشر مستوى 97.578 في وقت سابق من اليوم الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2017.

وأدى هبوط حاد في بورصة وول ستريت إلى كبح ارتفاع مؤشر الدولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.98% إلى 1.2852 دولار، بينما سجل اليورو تراجعا طفيفا مقابل الجنيه الاسترليني إلى 87.455 بنس.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.82 بالمئة مقابل الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2017 عند 1.124 دولار.