تراجع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

وكالات(صدى):

تشهد أسعار النفط تراجعاً في آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب بخفض أكبر في الأسعار، بينما تريد الرياض الحد من الهبوط، بإعلان تقليص صادراتها.

وخسر برميل النفط الخفيف “ لايت سويت كرود ” المرجع الأمريكي للخام، تسليم ديسمبر 83 سنتاً ليبلغ سعره 59.10 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما نفط برنت المرجع الأوروبي تسليم يناير فتراجع 71 سنتاً إلى 69.41 دولاراً.

وقال المحلل في مجموعة “ أواندا ” المالية، ستيفن إينيس، إن “أسعار الخام واجهت ضربة قاسية، عندما تدخل ترامب، بينما يشعر قادة دول أوبك بالقلق من فائض كبير ”.

وأعلنت السعودية أول دولة مصدرة للنفط في العالم، خفض صادراتها بـ 500 ألف برميل يومياً في ديسمبر(كانون الثاني) المقبل.

وسمح الإعلان باحتواء التدهور الأخير قبل أن تستأنف الأسعار تراجعها بسبب تغريدة لترامب.

وكتب الرئيس الأمريكي “ آمل ألا تخفض السعودية وأوبك إنتاجهما. أسعار الخام يجب أن تبقى أقل من ذلك إذا استندنا إلى العرض ” .

وانخفضت الأسعار 20% تقريباً، بسبب فائض العرض، وتأثير العقوبات الأمريكية على إيران، الذي جاء أقل مما كان متوقعاً.

وفي الوقت نفسه قال إينيس: مع حروب تجارية على كل الجبهات، احتمال تباطؤ النمو العالمي يتزايد. وإذا أضفنا صدمة النفط الصخري الذي يواصل المنتجون الأمريكيون استخراجه، ستواجه أوبك صعوبة للتحكم في العرض المتزايد.