بالفيديو.. خبيرة نفسية تكشف سبب هروب الرجل من أسئلة زوجته
قالت الدكتورة عهود العسكر عضوة هيئة التدريس في جامعة الامام واخصائية نفسية ، إن الأختلاف بين طبيعة الرجل والمرأة هو ما يخلق البعد بينهما ، فإصرار المرأة وطريقتها في الإلحاح في الحصول على معلومات منه يؤدي إلى هروبه منها وعدم بوحه لها بأي شئ وخاصة اسراره .
وتابعت عهود خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، إن الرجل ما يٌحب أن نأخذين منه معلومة يعتبرها معلومة سرية ، خاصة فيما يبغاه يكون سر ، فهو ينقل ما يريد لزوجته فقط .
واضافت عهود ، هناك سيدات تكون عارفه الجواب للسؤال الذي تطرحه لزوجها ومع ذلك تٌلح في سماع الإجابة منه ، ولكن هذا خطأ فعلى السيدات أن يعرفن متى يطرحن الأسئلة على أزواجهن ، وأن تعلم أن الوقت والمكان المناسب للتحاور مع الزوج .
وأشارت ، إلى انه لا يجب سؤال الزوج ما يضايقه لأنه لا يحب ذلك ، فأغلب الرجال وقت المشاكل يحب أن ينزوي ما يتكلم .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5030 ] نشر منذ 35 دقيقة
معليش انتي خبيرة
ام خميرة هههههههههههههههههههههههه