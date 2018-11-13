بالفيديو.. خبيرة نفسية تكشف سبب هروب الرجل من أسئلة زوجته

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة عهود العسكر عضوة هيئة التدريس في جامعة الامام واخصائية نفسية ، إن الأختلاف بين طبيعة الرجل والمرأة هو ما يخلق البعد بينهما ، فإصرار المرأة وطريقتها في الإلحاح في الحصول على معلومات منه يؤدي إلى هروبه منها وعدم بوحه لها بأي شئ وخاصة اسراره .

وتابعت عهود خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، إن الرجل ما يٌحب أن نأخذين منه معلومة يعتبرها معلومة سرية ، خاصة فيما يبغاه يكون سر ، فهو ينقل ما يريد لزوجته فقط .

واضافت عهود ، هناك سيدات تكون عارفه الجواب للسؤال الذي تطرحه لزوجها ومع ذلك تٌلح في سماع الإجابة منه ، ولكن هذا خطأ فعلى السيدات أن يعرفن متى يطرحن الأسئلة على أزواجهن ، وأن تعلم أن الوقت والمكان المناسب للتحاور مع الزوج .

وأشارت ، إلى انه لا يجب سؤال الزوج ما يضايقه لأنه لا يحب ذلك ، فأغلب الرجال وقت المشاكل يحب أن ينزوي ما يتكلم .