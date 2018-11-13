دراسة تساعدك في كشف خيانة زوجك من ” نبرة صوته “

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة أمريكية حديثية وجود علاقة وطيدة بين نبرة صوت الإنسان واستعداده لخيانة شريك حياته.

وأوضحت الدراسة أن نبرة صوت الرجل تدل على مدى اهتمامه بزوجته، فإن كانت نبرته عميقة أثناء تحدثه مع شريكة حياته، فهذا يدل على أنه يولي الكثير من الاهتمام لها، وبعدم وجود احتمال لخيانته لها.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أنه عند التحدث إلى أشخاص جذابين، تميل أصوات الرجال إلى الوصول إلى مستوى أعمق، ويزيد الرجال مدى تنوع درجة صوتهم بحيث تبدو أصواتهم أكثر ديناميكية من الأصوات الرتيبة.

واعتبرت الدراسة النبرة المنخفضة للرجل، أنها قد تكون مؤشراً قوياً على عدم اهتمامه بزوجته، واحتمال لجوئه للتعامل مع امرأة أخرى قد يعتبرها أكثر جاذبية.