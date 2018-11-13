دراسة تساعدك في كشف خيانة زوجك من ” نبرة صوته “
أظهرت دراسة أمريكية حديثية وجود علاقة وطيدة بين نبرة صوت الإنسان واستعداده لخيانة شريك حياته.
وأوضحت الدراسة أن نبرة صوت الرجل تدل على مدى اهتمامه بزوجته، فإن كانت نبرته عميقة أثناء تحدثه مع شريكة حياته، فهذا يدل على أنه يولي الكثير من الاهتمام لها، وبعدم وجود احتمال لخيانته لها.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أنه عند التحدث إلى أشخاص جذابين، تميل أصوات الرجال إلى الوصول إلى مستوى أعمق، ويزيد الرجال مدى تنوع درجة صوتهم بحيث تبدو أصواتهم أكثر ديناميكية من الأصوات الرتيبة.
واعتبرت الدراسة النبرة المنخفضة للرجل، أنها قد تكون مؤشراً قوياً على عدم اهتمامه بزوجته، واحتمال لجوئه للتعامل مع امرأة أخرى قد يعتبرها أكثر جاذبية.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2812 ] نشر منذ 56 دقيقة
يعني كذه انتم تدلون على الخير , نيابة عن كل الرجال نقول لكم (لا شكر الله سعيكم)
جراح[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههههههههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 5030 ] نشر منذ 51 دقيقة
قولي والله
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 49 دقيقة
كلام فاضي…
طب ازاي أومال الزوقه تعرف خيانة زوقها..؟
بسيطه…
متى مالاحضت الزوقه أن مكينة زوقها مخبطه وتنتع وتفتف فهذا دليل أن عليها استخدام بطال..
المصدر ..مجله بورعي الطبيه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5401 ] نشر منذ 37 دقيقة
مايحاسب على النيات الا العالم بها
النبره والضحكه والكلمه مايعلم مكنونها الا الله
ولا يؤخذ الا بالافعال والاقوال الصادره عن قصد وتعمد او تصريح او حقائق واضحه وملموسه- لو بنحاسب كل واحد من نبرة صوته ولا من نظرته ندخل في متاهات-والحمد لله نحن المسلمين متربين على حسن الظن والبناء على اليقين وترك الظن السئ -الا اذا اتضح لنا العكس-ومثل هذه الدراسات تنطبق على المتخصصين في فك لغز جريمه او حل مشكله ولا تعمم على الكل لكي لاندخل في متاهات ومتابعة نبرات الاصوات وخلافه-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5030 ] نشر منذ 24 دقيقة
كلمات رأقت اكررها ع فكري دائما
قال لنفسّه و هو ينظر لذلك الفقير
القادم نحوُه !
كالعادة يُلاحقني هؤلاء ( الحُثاله )
مِن أجل ( المال )
……مد الفقييّير يده قائلاً :
تفضِل سيدي سقطت منُك محفظتك : ) !
:
* أحسنُوا النوايا
بكتب انا جد الحين والله
سوء الظن او الشك بمعنى اصح
دمار خراب البيوت العمرانه وخاصة الحياة الزوجية
ان الحياة الزوجيه أكد القول عندي ان يكون
اساس لبنتها الثقة المتبادلة وحسن ظن بعضهن البعض
وإلا فقل ع الدنيا السلام