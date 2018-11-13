مواطن يكشف سر احتفاظه بعلم للمملكة يعود تاريخه لعهد الملك المؤسس

محمود البلوي(صدى):

كشف باحث متخصص في تاريخ منطقة تبوك عن سر احتفاظه بعلم للملكة يرجع تاريخه إلى عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وأوضح أن احتفاظه بالعلم يرجع لكونه باحثًا، قائلا : ” كنت أجمع كل ما له علاقة بتاريخ منطقة تبوك، وعندما سمعت بوجود العلم عند أبناء أسرة مدير شرطة تبوك في تلك الفترة حرصت على اقتنائه “.

وأشار إلى أن العلم تمت حياكته في عام 1951م، من قماش الخيش، وخيطت عليه كلمة التوحيد من قماش الساحلي، وتم نسجه حينما اتخذت شرطة منطقة تبوك من قلعة تبوك مقرًا لها.

ولفت إلى أنه تم تعليقه على جدار مكتب مدير الشرطة الذي كان بالدور الأرضي من قلعة تبوك الأثرية آنذاك.