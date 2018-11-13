بعد استقالته..الصحفي منتحل صفة الطبيب يمتهن ” الكدادة “
اتجه الشاب عبدالعزيز الغامدي، صاحب المغامرة الصحفية التي اضطر خلالها لانتحال صفة طبيب في تحقيق ميداني، إلى امتهان مهنة الكدادة، وذلك بعد تقديم استقالته.
وروى الغامدي تجربته في العمل كسائق في إحدى الشركات المتخصصة في توصيل المشاوير بعد أن تقدم باستقالته من الصحيفة التي كان يعمل بها.
وأوضح أنه قدم استقالته لظروف خارجة عن الإرادة، نافيًا ما تردد حول إيقافه، مشيرًا إلى انه اتجه للبحث عن أعمال أخرى، لسداد الأقساط البنكية وتوفير المستلزمات اليومية.
وأشار إلى أنه لم يكن أمامه سوى الالتحاق بإحدى الشركات المتخصصة في توصيل المشاوير داخل محافظة جدة، للعمل معها لمدة 6 ساعات متواصلة.
ولفت إلى أن قضيته لا تزال منظورة في وزارة الإعلام، بعد أن تم إحالتها للإعلام بحكم الاختصاص.
وكان الغامدي قد تنكر في زي طبيب، منذ 4 أشهر، بغرض قياس الوضع الأمني ، وهل يمكن لأي أحد يرتدي بالطو الطبيب الدخول للمستشفى وممارسة المهنة أم لا.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58280 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يعينك على موقف انت وضعت نفسط فيه ,,
براغى[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 13 دقيقة
واضح انه ضعيف العقل ويبغى الشهرة بغباء والا لما ورط نفسه فى قضية انتحال مهنة طبييب وخيانة امانة بالكشف على عورات مرضى بحجة بلهاء وهى تحقيق صحفى..اتمنى ينال عقابه المستحق