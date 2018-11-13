مساعد الدوسري يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية
حصد السعودي مساعد الدوسري ،أمس الأثنين،جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية.
جاء ذلك في حفل جوائز الرياضات الالكترونية المقام في لندن، ، بعد ترشيحه لأفضل لاعب بالعالم في الرياضات الالكترونية.
يذكر أن الدوسري حقق قبل 4 أشهر بطولة العالم تحت مظلة EA، وكأس العالم تحت مظلة FIFA كأول لاعب في تاريخ اللعبة يحقق بطل العالم مرتين في موسم واحد.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2537 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد ترشيحه لأفضل لاعب بالعالم في الرياضات الالكترونية،،
ماشاء الله،صلاتي على النبي ،،
ألف مبروك،