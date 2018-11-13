  • الثلاثاء 13

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مساعد الدوسري يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية

مساعد الدوسري يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية

مساعد الدوسري يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية
نواف السالم(صدى):

حصد السعودي مساعد الدوسري ،أمس الأثنين،جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية.

جاء ذلك في حفل جوائز الرياضات الالكترونية المقام في لندن، ، بعد ترشيحه لأفضل لاعب بالعالم في الرياضات الالكترونية.

يذكر أن الدوسري حقق قبل 4 أشهر بطولة العالم تحت مظلة EA، وكأس العالم تحت مظلة FIFA كأول لاعب في تاريخ اللعبة يحقق بطل العالم مرتين في موسم واحد.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2537 ] نشر منذ 1 ساعة

بعد ترشيحه لأفضل لاعب بالعالم في الرياضات الالكترونية،،

ماشاء الله،صلاتي على النبي ،،

ألف مبروك،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *