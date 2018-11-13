مساعد الدوسري يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية

نواف السالم(صدى):

حصد السعودي مساعد الدوسري ،أمس الأثنين،جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية.

جاء ذلك في حفل جوائز الرياضات الالكترونية المقام في لندن، ، بعد ترشيحه لأفضل لاعب بالعالم في الرياضات الالكترونية.

يذكر أن الدوسري حقق قبل 4 أشهر بطولة العالم تحت مظلة EA، وكأس العالم تحت مظلة FIFA كأول لاعب في تاريخ اللعبة يحقق بطل العالم مرتين في موسم واحد.