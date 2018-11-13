أنغام تتحدث عن حقيقة رغبتها في الانتحار ودخولها في اكتئاب لمدة 5 سنوات

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية أنغام، عن تفاصيل معاناتها من مرض الاكتئاب ، طوال 5 سنوات، ولجوءها لتناول الأدوية المضادة للاكتئاب.

وأوضحت أنغام خلال استضافتها ببرنامج ” تخاريف ” ،أنها كانت لا تعرف كيف تحقق السعادة بحياتها ولكنها قررت أن تقف مع نفسها وتستعيد قوتها وتتوقف عن تناولها، مشيرة إلى أنها اكتشفت أن هذه الأدوية لا توفر لها السعادة وتجعل الحياة بلا طعم، لافتة إلى أنها حوّلتها إلى إنسانة باردة لا تبالي بأحداث الحياة.

وعن رغبتها في الانتحار خلال فترة إصابتها بالاكتئاب، أوضحت أنه على العكس كانت تبحث عن مخرج من هذه الدوامة وأن تعود إلى طبيعتها بأي شكل.