بالفيديو..غزة تحت القصف و شاشة ” الجزيرة ” تحتضن المتحدث باسم جيش الاحتلال

طلال الضوي(صدى):

في سقطة ليست بجديدة على قناة الفتنة والفساد ” الجزيرة ” ،التي تفتح أبوابها للإرهابيين، استضافت أمس الأثنين، المتحدث باسم جيش الاحتلال إفيخاي أدرعي.

وفي الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني، ويسقط الشهداء من المدنيين وبينهم أطفال ونساء، احتضنت قناة الحمدين أفيخاي أدرعي، في مرة ليست الأولى من نوعها.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قد أعلن في تغريدة له أنه سيظهر عبر القناة القطرية للحديث عن تطورات الوضع في غزة، وذلك تزامنًا مع القصف الذي يتعرض له قطاع غزة.

يذكر أن فتح الجزيرة ذراعيها للإسرائيليين ،والسماح لهم باختراق العرب وتمرير مخططاتهم ضد العرب عبر شاشتها وبأموال ” الحمدين ” ،ليس جديدًا، فيوم بعد الآخر تكشف قطر عن وجهها القبيح وفتح العلاقات الممتدة مع الكيان الإسرائيلي.

ومؤخرًا ظهر التطبيع القطري مع اسرائيل أمام الجميع، لتصبح القضية الفلسطينية على الهامش بالنسبة لتنظيم الحمدين.