بالصور..رجل الأعمال المصري ” ساويرس ” من داخل منجم الذهب الخاص به
نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أمس الأثنين، صورًا له من داخل أحد مناجم الذهب الخاصة به في كوت ديفوار، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
وأرفق نجيب ساويرس الصور بتعليق : ” نستمتع بوقتنا ونأمل أن يرتفع سعر الذهب حتى نستمتع أكثر ” .
يذكر أن ساويرس قد أعلن أنه وضع نصف ثروته في الذهب، وذلك بسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما دام انه ما سرقه من احد ولا اخذ مال ليس ماله، فمن حقه يصور منجم الذهب تبعه زي يبغى!
و على قولة اخواننا اللبنانيين: صحتين على قلبن