بالصور..رجل الأعمال المصري ” ساويرس ” من داخل منجم الذهب الخاص به

القاهرة(صدى):

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أمس الأثنين، صورًا له من داخل أحد مناجم الذهب الخاصة به في كوت ديفوار، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وأرفق نجيب ساويرس الصور بتعليق : ” نستمتع بوقتنا ونأمل أن يرتفع سعر الذهب حتى نستمتع أكثر ” .

يذكر أن ساويرس قد أعلن أنه وضع نصف ثروته في الذهب، وذلك بسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.