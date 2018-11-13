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بالصور..رجل الأعمال المصري ” ساويرس ” من داخل منجم الذهب الخاص به

بالصور..رجل الأعمال المصري ” ساويرس ” من داخل منجم الذهب الخاص به
القاهرة(صدى):

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أمس الأثنين، صورًا له من داخل أحد مناجم الذهب الخاصة به في كوت ديفوار، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وأرفق نجيب ساويرس الصور بتعليق : ” نستمتع بوقتنا ونأمل أن يرتفع سعر الذهب حتى نستمتع أكثر ” .

يذكر أن ساويرس قد أعلن أنه وضع نصف ثروته في الذهب، وذلك بسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 13 دقيقة

ما دام انه ما سرقه من احد ولا اخذ مال ليس ماله، فمن حقه يصور منجم الذهب تبعه زي يبغى!
و على قولة اخواننا اللبنانيين: صحتين على قلبن

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