في محاكاة لـ ” PUBG ” ..نشطاء يجسدون عملية تدمير حافلة جنود الاحتلال

القدس(صدى):

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع العملية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ،مساء أمس الاثنين، وأسفرت عن تدمير حافلة لجنود الاحتلال بطريقة ساخرة.

وأعاد النشطاء تجسيد عملية المقاومة باستهداف حافلة جنود الاحتلال بصاروخٍ موجه شرق جباليا، من خلال اللعبة الشهيرة PUBG .

يذكر أن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن تبنيها لعملية تدمير حافلة الجنود الإسرائيلين بصاروخ من طراز “ كورنيت ”، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان بداخلها.

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