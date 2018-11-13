أسرة تتفاجأ بصورة لابنتهم بمواقع التواصل مع خادمة تهددها بالذبح

علي العنزي (صدى):

تفاجأت أسرة في حائل بصورة متداولة لابنتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بجانبها عاملتهم المنزلية تهددها بالذبح، بعد استلام الراتب الشهري.

وأوضحت العاملة المنزلية وهي من الجنسية التنزانية، بأنها ستهرب لمدينة الرياض بعد ذبحها للطفلة ذات الـ 6 سنوات.

ومن جانبه سلم والد الطفلة عاملته المنزلية لمكتب الاستقدام، وأبلغ الجهات الأمنية، بعد هذه الصورة.

وأوضح الأب أن العاملة تعمل لديهم منذ 7 أشهر، ولم يروا منها أي تصرفات تجعلهم يشكون بها، مؤكدًا أنه لايتهم ولا يبرئ العاملة تاركًا الأمر للجهات المعنية.