بالفيديو..لحظة تدمير حافلة تقل جنودا إسرائيليين بصاروخ ” كورنيت “

علي القحطاني (صدى):

استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية ،مساء أمس الاثنين، حافلة لجنود الاحتلال شرق جباليا قرب الحدود مع قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة كل من بداخلها.

وأصدرت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية بيانًا قالت فيه: ” بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا في تمام الساعة 04:32 من مساء الاثنين الموافق 12/11/2018م من استهداف حافلةٍ صهيونيةٍ تقل عدداً من جنود الاحتلال في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا بصاروخٍ موجهٍ من طراز “ كورنيت ”، ما أدى إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من كان بداخلها بفضل الله ” .