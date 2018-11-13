5 تهم يواجهها شاب أشهر السلاح في وجه مسن

علي القحطاني (صدى):

على خلفية واقعة مقطع الفيديو الذي وثق انتحال شاب مجهول الهوية لشخصية رجل أمن، وإشهاره السلاح بوجه مُسن في جازان، أوضح قانوني، أن الشاب يواجه مجموعة مختلفة من التهم.

وفي مقدمة التهم التي يواجهها الشاب ، تهمة ” انتحال صفة رجل أمن ” ، و ” إشهار السلاح والتهديد بالقتل ” ، وكذلك ” تهديد وترويع للآمنين ” و ” جريمة معلوماتية ” ،متمثلة في التصوير والتشهير بالآخرين ونشرها دون إذن، و ” التلفظ والقذف بألفاظ تخالف النظام ” .

يذكر أنه تم توقيف الشاب، ومن المنتظر أن تصدر الشرطة بيانًا توضيحيًا ،حول الواقعة.

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