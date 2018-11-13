بالفيديو..الحقيقة وراء العلامة الإباحية على ” تيشرت ” محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

على خلفية الصورة التي تم تداولها للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مرتديًا ” تيشيرت ” يحمل علامة مجلة ” إباحية ” ،أوضح مراسل قناة ” أون سبورت ” الهدف الحقيقي من وراء هذه الصورة.

وأوضح المراسل أن أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر تواصلوا مع محمد صلاح للكشف عن حقيقة الصورة، موضحًا أن صلاح أكد أن التيشرت ضد المجلة الإباحية.

وأضاف : ” محمد صلاح قال إن ما دُون على التيشرت ضد المجلة الإباحية وضد من يدعون إلى الإباحة عشان فيه جمجمة، ومحمد صلاح معروف بأخلاقه “.

وكانت صورة اللاعب محمد صلاح قد أثارت ضجة وجدلا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.