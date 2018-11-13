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وزير الصحة يكشف موعد إحلال خريجي طب الأسنان محل الأطباء الوافدين

وزير الصحة يكشف موعد إحلال خريجي طب الأسنان محل الأطباء الوافدين
عادل الحربي (صدى):

كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، عن موعد إحلال خريجي طب الأسنان السعوديين محل الأطباء الوافدين.

وقال الربيعة خلال لقاءه ببرنامج ” في الصورة ” تم التنسيق مع وزارة العمل لإحلال خريجي طب الأسنان محل الأطباء الوافدين، وآخر دفعه سيتم إحلالها بسعوديين خلال شهرين ” .

وأضاف: ” وظفنا في الصحة أكثر من 10 آلاف سعودي، وتأكد أننا نطمح لتوظيف السعوديين في كل إداراة يشغلها غير سعودي “.

 


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