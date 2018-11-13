وزير الصحة يكشف موعد إحلال خريجي طب الأسنان محل الأطباء الوافدين
كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، عن موعد إحلال خريجي طب الأسنان السعوديين محل الأطباء الوافدين.
وقال الربيعة خلال لقاءه ببرنامج ” في الصورة ” تم التنسيق مع وزارة العمل لإحلال خريجي طب الأسنان محل الأطباء الوافدين، وآخر دفعه سيتم إحلالها بسعوديين خلال شهرين ” .
وأضاف: ” وظفنا في الصحة أكثر من 10 آلاف سعودي، وتأكد أننا نطمح لتوظيف السعوديين في كل إداراة يشغلها غير سعودي “.
تم التنسيق مع وزارة العمل لإحلال خريجي طب الأسنان محل الأطباء الوافدين، وآخر دفعه سيتم إحلالها بسعوديين خلال شهرين#وزير_الصحة_في_الصورة pic.twitter.com/8F3X5zIMYh
— في الصورة (@Fealsora) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
#المديفر يسأل #وزير_الصحة:
متى سوف نغلق ملف معاناة خريجي الإدارة الصحية من البطالة؟#وزير_الصحة_في_الصورة pic.twitter.com/EV1wSJwAuA
— في الصورة (@Fealsora) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
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