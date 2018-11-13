بالفيديو.. الربيعة: توفير الدواء أولوية وتطبيق التأمين الطبي شامل للسعوديين خلال 5 سنوات

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور ” عبدالله الربيعة ” وزير الصحة، اليوم الإثنين، إن التأمين الطبي حق لكل المواطنين، وأنه أحد مستهدفات رؤية 2030 التي يتابعها ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” شخصيا عن كثب، ولكن شركات التأمين لن تحقق كل ما يرجوه المواطن لأنه يوضع له حدود فى الكلفة العلاجية وصولًا لـ500 ألف ريال فقط، وبالإضافة إلى أنه لا يغطي كافة الأمراض.

وأضاف ” وزير الصحة ” ، خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن جميع المواطنين السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل بنسبة 100% خلال 5 سنوات.

وكشف ” وزير الصحة ” ، للمرة الأولى عن مشروع (مركز التأمين الوطني) لتوفير خدمة التأمين الطبي للمواطن السعودي، لأفتًا إلى أنه يسعي لتحقيق مستهدفات لزيادة الوقاية وليس أداء التأمين العلاجي فقط، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من المشروع هو توفير الخدمة الطبية مجانية شاملة لكل الأمراض وليست إنتقائية.

وأكد الدكتور ” الربيعة ” ، على أن لتوفير الدواء للمواطن واحد من أهم أولوياتي، والوصفة سوف تأتيك بطريقة إلكترونية، ويمكنك صرفها من أي صيدلية مجانًا، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بأن يتحول المواطن السعودي لفأر تجارب في الخارج، ونعمل على توفير كافة العلاجات بالمملكة.

#وزير_الصحة_في_الصورة

التأمين الطبي حق لكل المواطنين وأحد مستهدفات الرؤية التي يتابعها الامير #محمد_بن_سلمان شخصيا.. ولكن.. ؟؟ pic.twitter.com/hW0sg6hnjw — في الصورة (@Fealsora) November 12, 2018

#عاجل

حصريا لبرنامج #في_الصورة مع @almodifer

وزير الصحة يكشف للمرة الأولى عن مشروع (مركز التأمين الوطني) لتوفير خدمة التأمين الطبي للمواطن السعودي#وزير_الصحة_في_الصورة pic.twitter.com/lxDzwiFMyi — في الصورة (@Fealsora) November 12, 2018

#عاجل

وزير الصحة يعلن بوضوح: جميع السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل بنسبة 100% خلال 5 سنوات#وزير_الصحة_في_الصورة pic.twitter.com/Smwdd4sWSt — في الصورة (@Fealsora) November 12, 2018