كلمة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة زيارة مقام خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك

محمود البلوي(صدى):

بمناسبة الزيارة الكريمة والميمونة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- لمنطقة تبوك والتي تأتي امتداداً لزيارة ملوك هذه البلاد المباركة لتجسيد تلاحم القيادة مع شعبها الوفي وان مثل تلك هذه الزيارات الميمونة تحمل في طياتها الخير والنماء وتعكس حرص القيادة الرشيده لتفقد أحوال المواطنين في كل بقعة في هذا الوطن، والوقوف شخصيا على الخدمات المقدمة لهم من جميع الاجهزة الحكومية وكلنا يعلم ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمين من أهتمام بالغ لمناطق ومحافظات المملكة، ويتجلى هذا الأمر في توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي تلمس حاجات المواطنين عن قرب وتقديم كل ما من شأنه تسهيل سبل حياتهم وتحقيق سعادتهم وراحتهم. ولا يسعنا الا نرحب بالاب القائد ونقول أهلا بك يا سيدي، ومرحباً بك بين أبنائك الذين منحتهم الفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء والولاء لقادتهم وولاة امرهم الأوفياء.

: أهلاً وسهلاً ومرحباً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك الحزم والعزم في منطقة تبوك والفرحة غامرة تمتزج بالفخر والاعتزاز بمقدم خادم الحرمين الشريفين قائد المسيرة الواعدة بمستقبل مشرق وزاهر للوطن والمواطنين بكافة الاصعدة ونحن في منطقة تبوك نجدها فرصة مباشرة للتعبير عما نكن في قلوبنا من فخر وحب وتقدير لملكنا المحبوب، الذي لم يألوا جهداً في تقديم كل ما من شأنه خير للبلاد والعباد، في رؤية ثاقبة وحكمة شاملة. ثم رفع الشكر وخالص الدعاء لقيادتنا لتزداد هذه النعم والخيرات وتبقى تلك الزيارة خالدة في ذاكرة الأجيال ، فحياك الله يا خادم الحرمين ونحن على العهد جنود مخلصين ما حيينا.