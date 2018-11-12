رئيس مجلس إدارة النادي الوطني زيارة خادم الحرمين الشريفين تأتي حرصاً منه على تفقد المواطنين

محمود البلوي(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الوطني نايف بن عوض البلوي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين تأتي حرصاً منه على تفقد المواطنين وتلمس حاجاتهم، مشيراً أن الجميع ينتظر بفارغ الصبر هذه الزيارة الميمونة.

وأبان البلوي،أن خادم الحرمين الشريفين ومنذ توليه مقاليد الحكم وضع على عاتقة بأن توجه كل امكانات الوطن المالية ودخله لمصلحة الوطن والمواطن لتحقيق التنمية الشاملة التي تصل ثمارها الى جميع اجزاء الوطن وإلى كل مواطن.

ولفت رئيس الوطني، أن الرياضة بالمملكة شهدت نهضة كبيرة على كافة الأصعدة بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ قادة هذه البلاد وأن يديمهم ذخراً لشعبهم.