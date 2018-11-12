محمود البلوي(صدى):

تحتفي تبوك الورد واهلها هذه الايام بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله والتي تُسجّل في تاريخ المنطقة بحروف من ذهب ، وهذه الزيارة الكريمة تشكل صورة جميلة من صور التلاحم بين القيادة والشعب وتأتي تأكيدا على تقارب القيادة الرشيدة مع ابنائها وحرصها على تلمس احتياجاتهم ومصالحهم في نهج ساروا عليه جميع ولاة امرنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه كما انها دليل واضح على ماتحضى به المنطقة وأهلها من اهتمام ومكانة لدى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، كذلك تشمل الزيارة الكريمة افتتاح عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية وذلك استكمالا لمسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك بشكل خاص في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله وتحت اشراف ومتابعة اميرنا المحبوب امير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله . وإننا بهذه المناسبة الكريمة نجدد العهد والوفاء لخادم الحرمين الشريفين ونبايعه على السمع والطاعة سائلين المولى عز وجل ان يسدد خطاه ويحفظ بلادنا من كل شر .