الضيوفي: زيارة الملك تجسيد للتلاحم بين القيادة والشعب

محمود البلوي(صدى):

أكد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عطية بن محمد الضيوفي بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – لمنطقة تبوك تحمل في طياتها الكثير من الخير والتنمية والرخاء للوطن وتأتي تجسيداً للتلاحم بين القيادة والشعب.

وقال الضيوفي إن زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمنطقة تبوك تترجم الحب بين قادة هذا البلد الأوفياء وشعبهم النبيل ، الذي دائماً ما يثمر بالمزيد من العطاء والتكاتف والمحبة ، وتجديد الطاعة والولاء ، وهو الواقع المشاهد لما وصلت له المملكة من رقي وتقدم .

وأكد الضيوفي بأن منطقة تبوك تشهد تطوراَ ملموساَ وأخذت نصيباَ وافراَ من مشاريع التنمية والتطور و تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان الذي سخر وقته وجهده لذلك ويسعى دائماً للمزيد لترقي منطقة تبوك لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وتصب في مصلحة المواطن والمقيم والزائر للمنطقة.

وبين الضيوفي بأن المجالس البلدية في المملكة اختصت بدعم ملموس من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حتى أصبحت المجالس في المملكة محوراً لمشاركة المواطنين في صنع القرار فيما يخص الأعمال البلدية.

وقد حظى المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك بدعم من أمير المنطقة والذي استقبل أعضاء المجلس عدة مرات وكان لتوجيهاته السديدة دور في تطوير العمل البلدي بمدينة تبوك.