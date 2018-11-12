مدير جامعة تبوك عبر عن بالغ سعادته وعظيم سروره بزيارة خادم الحرمين

محمود البلوي(صدى):

عبر معالي مدير جامعة تبوك الاستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة عن بالغ سعادته وعظيم سروره بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمنطقة تبوك والتي تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل بتلمُّس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب ، وقال معاليه تأتي هذه الزيارة تأكيداً للتلاحم الكبير بين القيادة والشعب في جميع أرجاء البلاد ، ولا شك أن لهذه الزيارة وقع كبير وتأثير بالغ في نفوس أهالي منطقة تبوك .

وقال إن تبوك متعطشة لهذه الزيارة منذ فترة، وهي الآن على موعد مع أيام استثنائية ستحمل الكثير من الخير لأبناء المنطقة بقدوم ملك الخير والعزم والحزم .

مؤكداً معاليه إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حمل هموم وطنه وأمته وسخَّر نفسه ووقته وجهده لخدمتهم.

لذلك تشهد منطقة تبوك العديد من المشاريع التنموية الكبرى واعتماد عدة مشاريع استثمارية استراتيجية كإحدى وجهات الاستثمار العالمية وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .

وقال إن جامعة تبوك حظيت وتحظى باهتمام حكومتنا الرشيدة من خلال الدعم المستمر للعلم والتعليم بجميع اطيافه ومستوياته مما جعل الجامعة شريكاً في التنمية الوطنية من خلال برامج نوعية وتخصصات مختارة وأبحاث علمية وخطة استراتيجية مواكبة لمتطلبات الرؤية وأهدافها ومحاورها.

واليوم تسعد الجامعة وتتشرف بتدشين العديد من مشاريعها على يدي خادم الحرمين الشريفين داخل الحرم الجامعي، من كليات جديدة ومرافق حيوية تساهم في اكتمال البنية التحتية للجامعة.

مختتماً حديثه بقوله إن هذه الزيارة الكريمة ستكون حافزاً للجميع ، لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى المجالات، وتحقيقاً لأهداف القيادة الرشيدة.

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين وتحقيق الرخاء والازدهار والتقدم لوطننا الغالي ومواطنيه.