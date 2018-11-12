كلمة مدير السجون بتبوك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

محمود البلوي(صدى):

لقد تلقينا وبفرح بالغ خبر زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهم لمنطقة تبوك ومما لا شك فيه بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين هي إمتداد لنهج قادة وحكام هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه فخدمة المواطنيين في أي جزء من هذه المملكة المترامية الأطراف هي هاجسهم الأول والأخير وتلمس احتياجاتهم وتلبيتها هي هدفهم الأسمى.

لذلك نرى هذا التلاحم الفريد من نوعه بين المواطنيين والحاكم والفرحة الشعبية العارمة من الكبار والصغار رجالاً ونساءً وبهذه المناسبة الغاليةعلى قلوبنا فإننا باسم منسوبي السجون بمنطقة تبوك نرحب بقدوم زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمنطقة تبوك ونسأل المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد المباركة استقرارها وأمنها وأن ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي على أعداءنا وأعداء الأمة الإسلامية.