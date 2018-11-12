محافظ أملج: منطقة تبوك تعيد توجيه البوصله العالميه للسياحه الفاخره

محمود البلوي(صدى):

يعيش الإنسان على خارطة منطقة تبوك اليوم فرحة غامرة بمقدم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الامين لمنطقة تبوك التي تتميز بطبيعتها الخلابه واجوائها المعتدله وموقعها الاستراتيجي مما حدى بالقياده الرشيده ايدها الله بنصره وتوفيقه لإيجاد مشاريع تنموية عالميه كبرى وهي مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع آمالا ومحميه طبيعيه للمحافظه على الطبيعه والحياة الفطريه وانمائها والتي ستجعل من المملكة قبلة سياحية تضيف إلى مكانتها الإسلامية وتعزز من ريادتها الاقتصادية التي ستتحول الى غير نفطية في المستقبل وفق رؤية وضعت خطوطها العريضة بعناية واهتمام من لدن عرابها سمو سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه، مروراً ببرامج التحول الوطني.

ان الزيارة الملكية الميمونة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمنطقة تبوك تعتبر نقطة تحول لحقبة تاريخية قادمة للمنطقة يدشن خلالها عدد من المشاريع التي ستنعكس على المنطقة ومحافظاتها بالخير والنماء إضافة إلى ما كانت تحظى به من اهتمام بالغ في دفع عجلة التقدم والتطور في المنطقة بشكل عام ومحافظة املج بشكل خاص، املج التي ستحتضن مشروع البحر الأحمر على أرخبيل جزرها العذراء بين شعابها المرجانية الفاتنة وتنوع بيئتها المختلف فكان للخدمات البلدية مؤخراً نمو ملحوظ يلمسه المواطن في تحسين الواجهات البحرية والشواطئ والحدائق وتكثيف برامج صناعة السياحية والاستثمار وتنظيم المهرجانات السياحية والتراثية التي تحث الخطى الى 2030 بعون الله وتوفيقه انطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ووفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

عليه فأن تبوك اليوم غير تبوك الأمس حيث ستصبح قبلة المملكة اليوم وغدا للعالم في السياحة العالمية والنقاهة الصحية أيضاً لما تتميز به تلك المناطق من أجواء مناخية صحية صالحة للاستجمام والاستماع بالطبيعة البحرية والبرية واستكشاف كنوزها التراثية ومعالمها التاريخية التي تترجم حضارة الإنسان عبر العصور عليها.