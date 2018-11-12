بالفيديو.. موقف محرج لـ ” ميركل ” بسبب عجوز فرنسية
تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لموقف محرج تسببت فيه سيدة فرنسية وتُدعى ” ريتوندا ” والبالغة من العمر 100 عام، للمستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” .
جاء ذلك خلال احتفالية أقامها الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” أمام قوس النصر في العاصمة باريس، بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.
وأظهر ” الفيديو ” المسنة الفرنسية وهي تصافح ميركل وتتحدث معها بالفرنسية: هذه أنت سيدة ماكرون؟ لتجيب ميركل بالألمانية بالنفي، وذكرت لها أنها المستشارة الألمانية، لكن المسنة ظلت علي قناعة بأنها تقف أمام سيدة فرنسا الأولى.
وأوضح ” الفيديو ” ، أن المتواجدين في حفل المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، حاولوا إقناع المسنة بأن ” ميركل ” ليست زوجة الرئيس الفرنسي.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11374 ] نشر منذ 24 دقيقة
هههههه😊يحليلها😘😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58271 ] نشر منذ 21 دقيقة
هههههههههههههههههههههه ,,
,, مصره بل ملحه الحاحاً ..