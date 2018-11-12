بالفيديو.. موقف محرج لـ ” ميركل ” بسبب عجوز فرنسية

باريس(صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لموقف محرج تسببت فيه سيدة فرنسية وتُدعى ” ريتوندا ” والبالغة من العمر 100 عام، للمستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” .

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” أمام قوس النصر في العاصمة باريس، بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.

وأظهر ” الفيديو ” المسنة الفرنسية وهي تصافح ميركل وتتحدث معها بالفرنسية: هذه أنت سيدة ماكرون؟ لتجيب ميركل بالألمانية بالنفي، وذكرت لها أنها المستشارة الألمانية، لكن المسنة ظلت علي قناعة بأنها تقف أمام سيدة فرنسا الأولى.

وأوضح ” الفيديو ” ، أن المتواجدين في حفل المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، حاولوا إقناع المسنة بأن ” ميركل ” ليست زوجة الرئيس الفرنسي.