بالفيديو.. مشاهد خيالية من سيول وبروق جنوب غرب شقراء

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، مشاهد خيالية من سيول وبرد وبروق جنوب مركز لبخة جنوب غرب شقراء، غرب الرياض.

وحاز الفيديو، على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها مشاهد مرعبة وخيالية أثناء، هطول الأمطار والبرد.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” القصيم – الرياض – حائل – الحدود الشمالية –عسير – الباحة مكة المكرمة- جازان ” غدًا الإثنين.