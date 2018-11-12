3 أندية تفضل المعسكر الخارجي قبل استئناف الدوري لهذا السبب

ماجد محمد(صدى):

قررت ثلاث أندية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عدم منح لاعبيها راحة إبان فترة توقف الدوري المحلي، خلال فترة معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والمقام حالياً في الخبر والمصادف لأيام ” فيفا ” ، وفضلت إقامة معسكرات خارجية لفرقها قبل استئناف الدوري.

جاءت تلك الخطوة من أجل منح الفرصة للمدربين الجدد للتعرف على إمكانيات اللاعبين وخلق حالة من الانسجام والتناغم بين المدربين الجدد واللاعبين.

فقد توجه فريق القادسية لمدينة عجمان الإماراتية والتي وصلها اليوم الاثنين مكاناً لمعسكره الإعدادي وأدى اللاعبون تدريبهم الأول بمشاركة كافة نجوم الفريق الشرقي.

واختارت إدارة فريق الباطن العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر إعدادي قصير حيث بدأ الفريق الشمالي تدريباته فور وصوله السبت الماضي، وانخرط اللاعبون في تدريبات صباحية ومسائية.

وأقام فريق الفيصلي معسكره التحضيري بالكويت خلال فترة توقف الدوري واجرى عنابي سدير تدريبه الأول اليوم بتدريبات لياقة في الصالة الملحقة بمقر إقامة الفريق.

فيما منحت بقية الأندية في دوري المحترفين إجازة للاعبين ” الهلال، والنصر، والشباب، والاتفاق، والأهلي، والاتحاد، والوحدة، والتعاون، والرائد، وأحد، والفيحاء ” .

و استأنف فريقا الحزم والفتح تدريباتهم اليوم الاثنين بحسب ما أعلنت حسابات الأندية الرسمية سيكون يوم الثلاثاء موعداً لعودة أندية ” الرائد، والشباب، والاتفاق، والاهلي ” ، فيما تعود يوم الأربعاء أندية ” الفيحاء، الوحدة والتعاون” وفي يوم الخميس ستعود للتدريبات أندية ” الهلال، والنصر، وأحد ” بينما اختار فريق الاتحاد يوم الاثنين العودة لتدريباته .