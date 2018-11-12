طبيب يجبر الممرضات على مشاهدة الأفلام الإباحية

أنقرة(صدى):

رفعت ممرضتان قضية جنائية ضد دكتورهم؛ لإجبارهن على مشاهدة أفلام إباحية وتحرشه بهما، في تركيا، مؤكدين تعرضهما للتحرش الجنسي في عيادته النسائية؛ مما دفع السلطات التركية إلى اعتقلاه.

وكذب الطبيب كل الاتهامات التي وجهت له، ومن ضمنها دفع ممريضاته لمشاهدة أفلام جنسية في عيادته، وصادر رجال الشرطة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الموجودة في عيادته كجزء من التحقيق في القضية.

وأكدت مصادر إعلامية تركية، اليوم، أن رسائله إلى ممريضتين كانت سبب القبض عليه، والتي وجدت في هاتفه المحمول؛ لاحتوائها على إيحاءات جنسية، لافتة إلى أن الطبيب كان يسألهن أسئلة خلال مشاهدتهن أفلامًا جنسية تنتهك خصوصياتهن.