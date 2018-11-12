وفاة 4 أشخاص إثر حوادث مرورية بجازان

تركي السالم(صدى):

توفى شخصان على طريق بلغازي الداير، إثر حادث تصادم عنيف، وقع اليوم الاثنين، في حين توفى مسن وابنه في حادث مروري آخر.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بجازان أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم بلاغين عن حادثي تصادم الأول على طريق بلغازي الدائر نتج عن الحادث ٦ إصابات منها حالتان لديهما توقف قلب وتنفس، وقدم المسعفون لهما إنعاشاً قلبياً ورئوياً حتى وصولهما مستشفى الدائر.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عن حادث آخر كان على طريق ” حقو فيفا ” وهو عبارة عن تصادم سيارتين ما نتج عنه إصابتين ، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الدائر لتلقي العلاج.