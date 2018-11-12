بالفيديو.. عاصفة قوية تتسبب في انقلاب عدة شاحنات بطريق الرياض – الدمام

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن حادث انقلاب عدد من الشاحنات على طريق الرياض – الدمام عصر اليوم الاثنين .

وبين مقطع الفيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وانقلاب عدد من الشاحنات على جانبي الطريق .

وقال موثق الفيديو: أن عاصفة قوية هبت على طريق الرياض – الدمام على بعد 200 كيلو متر من مدينة الرياض مؤكدا أنها تسببت في انقلاب عدد من الشاحنات على الطريق، ووصف العاصفة بأنها إعصار قوي.