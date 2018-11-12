بالفيديو.. عاصفة قوية تتسبب في انقلاب عدة شاحنات بطريق الرياض – الدمام
أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن حادث انقلاب عدد من الشاحنات على طريق الرياض – الدمام عصر اليوم الاثنين .
وبين مقطع الفيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وانقلاب عدد من الشاحنات على جانبي الطريق .
وقال موثق الفيديو: أن عاصفة قوية هبت على طريق الرياض – الدمام على بعد 200 كيلو متر من مدينة الرياض مؤكدا أنها تسببت في انقلاب عدد من الشاحنات على الطريق، ووصف العاصفة بأنها إعصار قوي.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
… عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: كَانَ النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – إِذَا رَأَى مخِيلَةً في السَّماء، َأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ودَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم -: «مَا أَدْرِي؟ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قوم: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ﴾
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58271 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياستار ياكريم ,,