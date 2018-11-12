كريستوفاو النصر على نهج سولاري ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

توقعت وسائل إعلام رياضية، اليوم الإثنين ، أن يسير البرتغالي ” هيلدر كريستوفاو ” المدرب المكلف لفريق النصر، على نهج الأرجنتيني ” سانتياجو سولاري ” مدرب ريال مدريد الإسباني، والذي تولى المهمة خلفًا ” ليولن لوبتيجي ” المدرب المقال.

كلف مجلس إدارة النصر ” كريستوفاو ” تولى المهمة خلفًا للأروجوياني ” دانييل كارينيو ” ، بعد النتائج السلبية التي قدمها سلفه بتعادله في الدوري المحلي أمام ” الفيحاء ” ، والخسارة أمام الأهلي في الرياض، وخسر ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأبطال أمام ” مولودية الجزائر ” بهدف على ملعب ” الملز ” .

وكانت الحالة المشابهة السبب في إطاحة بالمدرب ” يولن لوبتيجي ” مدرب بطل أوروبا قبل 12 يومًا بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية عقب هزيمة مذلة للعملاق الإسباني أمام غريمه اللدود برشلونة، حيث أخفق ” ريال مدريد ” في تحقيق أي انتصار بالدوري منذ الفوز على إسبانيول في 22 سبتمبر وخسر أمام إشبيلية، آلافيس، وليفانتي، وتعادل مع أتليتيكو مدريد قبل الخسارة 5-1 أمام برشلونة.

ويبدوا أن ” برتغالي النصر ” ، المكلف بات يخطو ذات خطوات نظيره أرجنتيني ” ريال مدريد ” بعد تصديه لمهمة إنقاذ النصر، وتحقيقه الفوز أمس أمام الاتفاق بعد اخفاق الأصفر العاصمي في تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات على التوالي.

وبعد أن اثبت ” كريستوفاو ” نجاحًا في أول اختبار ربما تتخذ إدارة النصر قرارًا بتعيين البرتغالي مدربًا رسميًا للفريق حال استماره في تحقيق الانتصارات مع اللاعبين، لاسيما وانه قريب من النادي نظرًا لإشرافه من قبل على الفئات السنية.

وإذا كانت لوائح ” الاتحاد الإسباني ” تمنع بقاء المدرب المؤقت أكثر من أسبوعين، أقنعت الإدارة المدريدية بالابقاء على سانتياجو، فربما النتائج الإيجابية للنصر تمنح البرتغالي كريستوفاو ثقة إدارة سعود السويلم.