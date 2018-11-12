بالفيديو.. حلا نورة برفقة والدتها.. وتتعرض للابتزاز مقابل المال

أميره خالد(صدى):

ردت الممثلة حلا نورة، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد أن نعت والدتها ليتبين فيما بعد أنها مازالت على قيد الحياة، وذلك من خلال مقطع صوتي عبر صفحتها الخاصة على تطبيق ” إنستجرام “، لافتة إلى أنها لا تمتلك القدرة على الظهور في مقاطع مصورة باكية ومنهارة.

وتابعت أنها تشعر بالصدمة، وأنها تعرضت لمكيدة أشخاص لم تحددهم لابتزازها من أجل الحصول على المال، مما دفعها إلى الإعلان عن إعتزالها لأنها تعبت من الشهرة.

كما أثارت نورة الجدل بظهورها بفيديو لايف مع والدتها ” التي ربتها ” على حد قولها، وتساءل المتابعون إن كانت السيدة التي ظهرت معها هي فعلًا والدتها أم أنها مربيتها فقط وهل أرادت من خلال هذا الفيديو إغاظت والدتها الحقيقية؟