بالفيديو.. حلا نورة برفقة والدتها.. وتتعرض للابتزاز مقابل المال
ردت الممثلة حلا نورة، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد أن نعت والدتها ليتبين فيما بعد أنها مازالت على قيد الحياة، وذلك من خلال مقطع صوتي عبر صفحتها الخاصة على تطبيق ” إنستجرام “، لافتة إلى أنها لا تمتلك القدرة على الظهور في مقاطع مصورة باكية ومنهارة.
وتابعت أنها تشعر بالصدمة، وأنها تعرضت لمكيدة أشخاص لم تحددهم لابتزازها من أجل الحصول على المال، مما دفعها إلى الإعلان عن إعتزالها لأنها تعبت من الشهرة.
كما أثارت نورة الجدل بظهورها بفيديو لايف مع والدتها ” التي ربتها ” على حد قولها، وتساءل المتابعون إن كانت السيدة التي ظهرت معها هي فعلًا والدتها أم أنها مربيتها فقط وهل أرادت من خلال هذا الفيديو إغاظت والدتها الحقيقية؟
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حلا نوره ترد على مقطع والدتها " سألتزم الصمت احتراما لوالدي ، ماراح اقول هذي امي او مو امي ! ، نعم بداخلي صرخه حابستها منذ طفولتي 25 سنه ، وصعب اتكلم بأشياء تخص اسرار اهلي ، تعرضت لمكيدة وابتزاز ، يبون مني فلوس " _ عروض نار لشهر نوفمبر @greek_house -اي نوع علاج تنعيم دائم لشخصين مع بعض = ٨٠ دينار فقط – بروتين الامازون + قص أطراف مجانا = ٥٠ دينار فقط – بروتين الذهب = ٤٥ دينار فقط – بروتين أوميغا ٣ + منكير مجاني = ٥٠ دينار فقط – صبغة شعر + سحب لون + ماسك الاولابلكس + قَص أطراف = ٥٥ دينار – صبغة شعر لون واحد + ماسك الاولابلكس + سشوار = ٣٥ دينار – مكياج مع رموش + شعر = ٣٥ دينار موقعنا 📍 #الكويت فرع الجابرية 📞 00965-97402172 فرع الشعب البحري 📞 00965-97781188 تابعونا على الانستغرام 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @greek_house @greek_house @greek_house
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