بالفيديو.. طفل ينجو عقب سقوطه من سيارة بطريق عام في الرياض

علي القحطاني(صدى):

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، حالة من الجدل بعدما أظهر نجاة طفل من الموت دهسًا تحت عجلات شاحنة في طريق عام بالرياض.

وأظهر ” الفيديو ” ، سقوط الطفل وسط طريق عام تسير عليه العديد من السيارات وذلك بعد أن غافل والده وفتح باب السيارة.

وبيّن ” الفيديو ” ، نجاة الطفل من الدهس حيث كانت الشاحنة القادمة تسير ببطء، إذ كانت تلف لتوها من الجهة الأخرى للطريق، وقام سائقها بالتوقف فجأة قبل أن يدهس الطفل بينما توقف مستقل السيارة التي نزل منها الطفل وتوجه ناحيته لاصطحابه.

وفي السياق ذاته طالب المغردين بضرورة تفعيل زر أمان الأبواب والنوافذ، داعين الآباء للانتباه لأبنائهم .