بالفيديو.. الربيعة: الخدمة تذهب للمواطن ولانجعله يتبعثر للحصول عليها
أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، ، أن أحد مقومات الرؤية هو تعزيز صحة المواطن، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بالوقاية أكثر من اهتمامها بالعلاج.
وقال الوزير خلال حواره في برنامج “ في الصورة ” على قناة روتانا خليجية، إن نموذج الرعاية الصحية الجديد يذهب للمواطن ويقدم له الخدمة، ولا يجعله (يتبعثر) لأجل الحصول عليها.
وأضاف : أن رؤية 2030 تهدف لنقلة نوعية في الخدمة الصحية، للارتقاء بمتوسط العمر إلى 80عامًا.
#وزير_الصحة_في_الصورة
نموذج الرعاية الصحية للجديد يذهب للمواطن ويقدم له الخدمة، ولا يجعله (يتبعثر) لأجل الحصول عليها.. pic.twitter.com/xjKljPR2lB
— في الصورة (@Fealsora) November 12, 2018
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