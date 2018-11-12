بالفيديو.. الربيعة: الخدمة تذهب للمواطن ولانجعله يتبعثر للحصول عليها

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، ، أن أحد مقومات الرؤية هو تعزيز صحة المواطن، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بالوقاية أكثر من اهتمامها بالعلاج.

وقال الوزير خلال حواره في برنامج “ في الصورة ” على قناة روتانا خليجية، إن نموذج الرعاية الصحية الجديد يذهب للمواطن ويقدم له الخدمة، ولا يجعله (يتبعثر) لأجل الحصول عليها.

وأضاف : أن رؤية 2030 تهدف لنقلة نوعية في الخدمة الصحية، للارتقاء بمتوسط العمر إلى 80عامًا.