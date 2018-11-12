بالفيديو.. ” العقيلي ” يوضح حقيقة اشتراكه في باقات تفسير الأحلام وتقاضيه مبالغ مالية

علي القحطاني(صدى):

ناقش برنامج ” تم ” المذاع على قناة السعودية انتشار مفسري الرؤى والأحلام والاستغلال المادي والتجارة بتلك الأحلام .

ووجه مقدم البرنامج خالد العقيلي سؤالا للشيخ عتيق العتيق يتضمن ” هل يتلقى باقات لتفسير الأحلام ؟ ” موضحا بأن إحدى السيدات تؤكد بأن لديه باقات تصل ألفين ريال يشترك بها لتفسير الأحلام.

ونفى الشيخ العتيق أن يكون لديه باقات بتفسير الأحلام قائلا : ” هذا غير صحيح ” .

ثم وجه إحدى ضيوف البرنامج السؤال مرة أخرى للشيخ العقيل قائلا : ” هل سبق أن أخدت مال مقابل تفسير الرؤية ؟ ” .

فرد الشيخ العقيل قائلا: ” سبق وأن أخذت باقات لتفسير الأحلام بعد ضغط إحدى الأخوات لوضع الباقات وجلست فترة قصيرة لاني وجدت هذا الباب باب شر ولابد من إغلاقه، ولن أخذ ألفين ريال كما يقال ” .

وأضاف: ” عندما أخذت الباقات كانت وقتية وقديمة وقصيرة وكان مبلغ زهيد وبإصرار من بعض الأخوات وبضغط منهن، بالتكرار والإلحاح واعطوني فتوى لأحد المشايخ بالجواز، ولم يستغرق هذا الشيء قرابة الشهر وأغلقت الباب منذ سنوات، مؤكدا أن قيمة الباقات كانت 100 ريال لمدة سنة ” .

الشيخ العتيق ينفي اتهام أحد الأخوات أن لديه باقات بتفسير الأحلام. #تم_وتجارة_الأحلام pic.twitter.com/I5uTtcWcHA — برنامج #تم (@TammTalkShow) November 12, 2018