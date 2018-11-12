إعلان وظائف نسائية ببلدية محافظة الجموم

حسين العلي(صدى):

تعلن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية محافظة الجموم عن توفر عدد من الوظائف الإدارية النسائية ( على بند الأجور ) بمقر بلدية محافظة الجموم – إدارة شئون الموظفين

واشترطت الأمانة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على دورات تدريبية تتناسب مع مجال العمل المطلوب وذلك وفقاً لطريقة التقديم والشروط الموضحة أدناه :

الشروط :

• أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

• المؤهلات المطلوبة : بكالوريوس إدارة عامة – بكالوريوس حاسب آلي – بكالوريوس تغذية – بكالوريوس كيمياء – أو أي مؤهل علمي مع خبرة في مجال العمل المطلوب.

• شهادة جامعية أو أي مؤهل علمي مع خبرة في مجال العلاقات العامة وإجادة اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة .

• أن لا تكون المتقدمة موظفة.

• أن لا تكون المتقدمة مفصولة من خدمة الدولة.

• أن لا تكون المتقدمة صدر بحقها حكم شرعي سابق.

• إرفاق الدورات التدريبية المناسبة في مجال العمل المطلوب.

• اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفية.

(ويكون استقبال الطلبات في مقر بلدية محافظة الجموم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً )

علماً بأن آخر موعد لقبول طلبات التقديم هو يوم الأربعاء 6/3/1440هـ