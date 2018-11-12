بالفيديو.. فهد الجعيلان يكشف حقيقة بحث مفسرين الرؤى والأحلام عن الشهرة والمال

عادل الحربي(صدى):

قال الإعلامي ” فهد الجعيلان ” ، اليوم الإثنين، إن جميع المهن في المملكة تعمل تحت مظلات ومؤسسات حكومية واضحة، إلا أنه هناك مهنتين لا تتبعان أي مظلة هما ” مفسر الرؤى والأحلام، والراقي الشرعي ” ، فعلى سبيل المثال المأذون تابع لوزارة العدل، والمعلم يعمل تحت مظلة وزارة التعليم.

وأضاف ” الجعيلان ” ، خلال لقائه ببرنامج ” تم ” المذاع عبر الفضائية ” السعودية ” ، أنه عندما تنظر إلى مرجعيته لا تجد له مرجعية محددة، ولا معه رخصة، وهذا يؤثر على ثقة الناس لعدم وجود راقي شرعي أو مفسر رؤى والأحلام معتمد.

وأوضح ” الجعيلان ” ، أنه عندما ينفتح الباب عن الحديث في هذا الموضوع تحديدًا سواء من، تأويل الأحلام أو رقية شرعية، ينفتح معه باب الشهرة والتجارة وذلك لبحث البعض منهم عن الشهرة أو التجارة والأموال.