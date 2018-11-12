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  3. شاهد .. معلمة تمازح طالب .. النوم سلطان

شاهد .. معلمة تمازح طالب .. النوم سلطان




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 2 ساعتين

فجعت المسيكين

[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذكر اول اذا نمنا في الفصل
ما تدري الا والعصا أو العقال أو الطبشورة👉اذا كان حبيب😅
تمشي عشرتلاف على راسك😂😂
هذا غير عقاب رفع الطاولة الى نهاية الحصة
😂😂😂😂😂😂😂😂

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