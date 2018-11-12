شاهد .. معلمة تمازح طالب .. النوم سلطان

الإثنين 12
نوفمبر
فجعت المسيكين
اذكر اول اذا نمنا في الفصل
ما تدري الا والعصا أو العقال أو الطبشورة👉اذا كان حبيب😅
تمشي عشرتلاف على راسك😂😂
هذا غير عقاب رفع الطاولة الى نهاية الحصة
😂😂😂😂😂😂😂😂
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 2 ساعتين
فجعت المسيكين
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذكر اول اذا نمنا في الفصل
ما تدري الا والعصا أو العقال أو الطبشورة👉اذا كان حبيب😅
تمشي عشرتلاف على راسك😂😂
هذا غير عقاب رفع الطاولة الى نهاية الحصة
😂😂😂😂😂😂😂😂