وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب دغريري

جازان(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الدحمان بمحافظة أحد المسارحة ، صلاة الميت على الشهيد الرقيب مسعود بن علي بن هادي دغريري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد ” الدغريري ” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عدداً من المسؤولين والقيادات الأمنية ، ومشايخ القبائل والأهالي.