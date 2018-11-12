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بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح أسباب انقطاع مضادات الاكتئاب في الصيدليات

بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح أسباب انقطاع مضادات الاكتئاب في الصيدليات
علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، أسباب انقطاع مضادات الاكتئاب في الصيدليات في الفترة الأخيرة.

وقالت الهيئة أن السبب هو عدم انتظام الوكيل في توريد الدواء، و مشاكل تصنيعية في الشركة المنتجة للدواء، وقلة تصنيع بعض الأدوية النفسية في العالم، بحسب ماذُكر في برنامج الراصد.

وأضافت الهيئة أن من ضمن اسباب انقطاع مضادات الاكتئاب أيضًا تقييد بعض الأدوية لبعض الصيدليات.


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